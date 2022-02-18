В Красноярске владелец угнал внедорожник ради страховки на 2 миллиона рублей. Стоп-кадр видео

В Красноярске 47-летний владелец дорогого внедорожника «Toyota Land Cruiser Prado 150» попал под уголовную статью, которая звучит так: «Мошенничество в сфере страхования». Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-следбе краевой полиции.

Началось все с того, что мужчина решил, как это называется, «срубить денег на страховке» и оформил полис на случай кражи или порчи четырехколесного имущества. У него есть товарищ, у которого по совпадению есть точно такой же внедорожник. Вместе они инсценировали похищение. Заменили госномера, разыграли угон. После чего 20 ноября 2020 года владелец пришел в полицию и написал заявление о пропаже «Крузера», указав стоимость ущерба 3,3 миллиона рублей. Ему удалось получить страховую выплату в размере 2 миллиона 75 тысяч рублей. Этими деньгами инициатор «похищения» распорядился по своему усмотрению.

Однако в процессе поисков автомобиля полицейские установили, что имеет место чистой воды мошенничество. Таким образом, одно уголовное дело превратилось в другое. Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.