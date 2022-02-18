На Таймыре у браконьеров нашли больше 230 туш оленей, 340 оленьих шкур и 10 мешков рыбы. Фото: минэкологии края

Охотинспекторы минэкологии края вместе с полицейскими и росгвардейцами провели на Таймыре масштабный рейд по выявлению браконьеров. Итогом рейда стали изъятые 230 туш северных оленей, 342 камуса (шкуры) оленя и больше 10 мешков рыбы.

Рейд прошел по местным охотугодьям и поселкам: проверили окрестности Норильска, Усть-Авам, Волочанку, реки Пясину и Хету. В 16 охотугодьях никаких нарушений не выявили, а в поселках удалось поймать нескольких браконьеров.

Так, у двоих охотников из Усть-Авама нашли туши оленя, которые они добыли свыше положенной нормы. У одного – 27 туш, у другого – 122. У охотников изъяли снегоходы, у одного мужчины нашли еще и патроны к нарезному оружию. Проводится доследственная проверка.

А недалеко от Волочанки инспекторы наткнулись на настоящий клад: шесть замаскированных мест, в которых спрятаны туши оленей, рыба и техника. Владельца незаконного схрона пока найти не удалось, но проверка идет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщили «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе минэкологии, проверки на Таймыре продолжатся.