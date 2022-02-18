Спортсмен из Норильска увлекся анаболиками и попал под уголовное дело. Фото: пресс-служба полиции

В Норильске 45-летний спортсмен заказал в интернете анаболики и стал фигурантом уголовного дела по статье о контрабанде запрещенных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Все произошло в мае минувшего года. Житель Норильска, проводящий в «качалке» все свободное время, захотел улучшить свои показатели и быстрее восстанавливаться после тренировок. Для этого он заказал из-за рубежа специальные таблетки (100 штук весом по 8 грамм) и препарат для инъекций. А когда пришел на почту получать посылку, его повязали полицейские.

- Исследование подтвердило, что это анаболические стероиды, которые могут вызвать серьезные побочные эффекты и нанести непоправимый ущерб здоровью. Оборот этих веществ на территории России запрещен, - сообщили «Комсомольской правде – Красноярск» в полиции.

Уголовное дело по статье 226.1 УК РФ уже передано для рассмотрения в суд. Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы с крупным штрафом. Он находится под подпиской о невыезде.