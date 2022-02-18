В Красноярском аэропорту открылся отель с видом на взлетно-посадочную полосу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском аэропорту открылся отель повышенной комфортности под названием «LEGENDA Аэро Отель». Он расположен в вип-терминале. Там 39 номеров, каждый выполнен в индивидуальном дизайне. Внутри есть все, что необходимл – от халатов и тапочек до косметических принадлежностей. Таким образом пассажиры могут отдохнуть в ожидании своего рейса, привести себя в порядок, выпить кофе в круглосуточном кафе или подкрепиться снеками. Также в лобби гостиницы оборудована рабочая зона для тех, кому по делам бизнеса нужно быть всегда на связи и в процессе.

Министр транспорта края Константин Димитров отметил, что в минувшем 2021 году пассажиропоток аэропорта «Красноярск» достиг рекордных показателей за всю историю существования. Через него прошли почти 2 миллиона 732 тысячи человек. Если сравнивать с 2020-м годом, рост составил 63 процента. И это далеко не предел, поскольку воздушные ворота краевого центра продолжают развиваться. Напомним, что летом 2021 года «Аэрофлот» открыл в аэропорту авиахаб и запустил прямые рейсы в ряд городов России. Сегодня аэропорт может принимать и отправлять в небо до 24 самолетов в час.