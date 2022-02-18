В Красноярске на станции Злобино восстановят сквер

В Красноярске на станции Злобино восстанавят сквер. Фото: пресс-служба администрации города

Вокзал на станции Злобино был построен более 60 лет назад, это один из крупнейших транспортных узлов Красноярска, с большим пассажиропотоком. Но в последние десятилетия его благоустройству уделялось не так много внимания, как хотелось бы.

В минувшем году, когда проходили выездные совещания главы города по развитию улицы Павлова, было принято решение обновить прилегающий к вокзалу сквер. Идеи городской администрации будут реализованы в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Для начала в сквере обустроят дорожки и тротуары, сделают дренажную отсыпку из щебня и водоотвод, чтобы уходила вода после дождя. Специалисты проверят состояние зеленых насаждений, жизнеспособные подрежут и придадут им аккуратный вид. На месте высохших высадят новые деревья и кустарники. А еще восстановят газон. Обязательно смонтируют освещение и установят лавочки и урны.

Также на площади перед вокзалом поставят часы и книжный шкаф для так называемого буккроссинга, то есть для обмена книгами: можно положить свою, а взамен забрать в дорогу другую.