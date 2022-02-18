В Красноярске рядом с самой большой школой построят детский сад Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска планируют построить еще один детский сад – в жилом микрорайоне Бугач, рядом с самой большой школой, которая сейчас в стадии строительства и должна открыться уже к 1 сентября. Объявлены торги на разработку проектно-сметной документации. Начальная цена контракта составляет 9,35 миллионов рублей. Однако в процессе торгов стоимость комплекса работ может снизиться. При этом уменьшение цены не должно повлиять на качество работ. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 февраля.

Согласно условиям контракта, садик должен вмещать не менее 300 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В том числе не менее 80 мест должно быть отведено самым маленьким – от 1,5 до 3 лет. Вместе со зданием требуется проработать и архитектурное оформление двора: теневые завесы, песочницы с верандами, малые архитектурные формы, освещение – одним словом все, что нужно малышам для игры на улице. Срок изготовления проекта – до 15 ноября.

В мэрии добавили, что будущие школа и детский сад должны составить единый образовательный кластер, который позволит ребятишкам любого возраста заниматься не только основной учебной деятельностью, но и посещать различные секции и кружки.