Новый отель в аэропорту Красноярска готов принимать пассажиров

В здании VIP-терминала международного аэропорта Красноярск официально открылся комфортабельный отель «LEGENDA Аэро Отель». Для удобства пассажиров гостиница соединена с основным терминалом современной крытой пешеходной галереей, поэтому путь до аэровокзала максимально удобный и быстрый. В 39 дизайнерских номерах есть все самое необходимое косметические принадлежности, чайно-кофейный набор, халат, тапочки, утюг, фен. Здесь можно спокойно поспать в ожидании вылета: все окна оснащены шумоизоляцией и светонепроницаемыми шторами. Из некоторых номеров открывается вид на взлетно-посадочную полосу. В лобби отеля располагается оборудованная рабочая зона. В круглосуточном кафе можно выбрать напитки и снеки на любой вкус. А в уютной лаунж-зоне – без лишней суеты дождаться своего рейса.

– Новый отель добавит комфорт пассажирам во время перелетов, это отличный пример дальнейшего развития аэропорта как ключевого элемента в системе пассажироперевозок, – отметил Депутат Государственной думы от Красноярского края Александр Дроздов. – Современная инфраструктура в регионах открывает новые горизонты для экономического роста, дает возможность вести бизнес более эффективно, улучшая качество жизни.

В 2021 году в аэропорту произошло много масштабных изменений. Так, в июне «Аэрофлот» открыл прямые рейсы в Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Краснодар, Симферополь, Сочи с дальнейшей перспективой расширения маршрутной сети, в том числе по международным направлениям. В августе введена в эксплуатацию магистральная рулежная дорожка. Она позволит в два раза увеличить пропускную способность аэродрома и вместо 12 самолетов в час принимать 24 воздушных судна.

– В прошлом году пассажиропоток аэропорта Красноярск достиг рекордных показателей за всю историю существования. Через воздушную гавань прошли почти 2 млн 732 тысячи человек. По сравнению с 2020-м рост составил 63%. И это не предел, так как инфраструктура воздушной гавани динамично развивается, – подчеркнул министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

В планах новый этап реконструкции перрона аэропорта, который позволит реорганизовать схему руления и расстановки воздушных судов, увеличить скорость обработки пассажирских и грузовых самолетов.