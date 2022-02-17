В СФУ пройдёт Всероссийский студенческий турнир по боксу

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Министерство спорта Российской Федерации, Российский студенческий союз, а также Федерация бокса организует Всероссийский турнир по боксу среди студентов в Красноярске, который пройдёт в Сибирском Федеральном Университете.

Турнир будет посвящен памяти заслуженного тренера СССР по боксу, двукратного вице-чемпиона Олимпийских Игр и чемпионата Европы – Киселева Алексея Ивановича. Соревнования стартуют 14-ого марта и продлятся до 21-ого марта. Там выступят студенты от 17 до 25 лет.

Золотые призеры данного турнира получат шанс побороться за медали на Всемирном студенческом Кубке по единоборствам, который пройдёт осенью в Екатеринбурге.

В прошлом году, данное спортивное мероприятие проходило в столице Чеченской Республики, в городе Грозном на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова.