В Красноярске пройдёт профессиональный турнир по смешанным единоборствам

Крупнейшая сеть бойцовский клубов в России Univesal Fighters анонсировала турнир в Красноярске, который пройдёт 27-ого февраля.

«В городе кузнице чемпионов Сибирского федерального округа пройдет пятый турнир серии #SELECTION с целью выявления перспективных молодых бойцов и развития их карьеры на международной арене» – пишет организация в своём Instagram аккаунте.

Список бойцов, которые примут участие в рамках данного турнира продолжает пополняться, но уже известно, что среди участников будет пятеро красноярцев, а именно: Алексей Паулин (75 кг), Шахзод Сайфуллаев (57 кг), Александр Шашутин (70 кг), Мустафо Рауфов (70 кг) и МухаммадАли Ходжаев (100 кг). На турнир также приедут спортсмены из Москвы, Новосибирска, Краснодара, Омска и Махачкалы.

Как рассказали журналистам «КП-Красноярск» в организации, турнир пройдёт без зрителей с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Зрители смогут наблюдать турнир в прямой трансляции на официальном YouTube-канале лиги.