Еще одному красноярскому подростку продлили арест в СИЗО за сообщения о минировании учебных заведений

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Второму подростку, подозреваемому в рассылке ложных сообщений о минировании учебных заведений, продлили арест в СИЗО. Как сообщили в пресс-службе краевого суда, парень останется под стражей до 24 мая. Отметим, что первого фигуранта также оставили под арестом на тот же срок.

Напомним, что несколько парней устроили настоящий переполох в регионе, 5 дней отправляя письма по школами и детским садам, с содержанием, что их учебное заведение заминировано. Как пояснили сами школьники, отправлявшие «письма счастья», они делали это ради шутки, не желая посещать контрольные.

Известно, что молодые люди 2004 года рождения, им уже по 17 лет, следовательно, подпадают в полной мере под статью 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказание, которое им грозит – до 8 лет лишения свободы.