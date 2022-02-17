Роспотребнадзор запретил красноярским дорожникам использовать реагент «ХКНМ»

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В Красноярске Роспотребнадзор запретил дорожникам посыпать асфальт небезопасным противогололёдовым реагентом «ХКНМ». Как сообщает ведомство, после проверки выяснилось, что регент не прошел надлежащую процедуру оценки безопасности.

На противогололёдное средство пожаловались красноярцы – жители считают, что дорожники используют некачественные и небезопасные реагенты. Ведомство провело проверку.

В итоге было выдано предписание МП «САТП» о незамедлительном прекращении использования реагента «ХКНМ», а также заведено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица.

В то же время производитель противогололёдного средства “ХКНМ” подчеркивает, что у их материала есть все необходимые документы, подтверждающие безопасность, в том числе и в части санитарно-эпидемиологического благополучия.

Как прокомментировали в ООО “УЗПМ”, противогололёдный материал не относится к опасным веществам в отличии от антигололедного реагента, и его применение не запрещено Управлением Роспотребнадзора в Красноярском крае.