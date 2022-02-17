Погода в Красноярске на пятницу 18 февраля 2022 года

В пятницу в Красноярске резко потеплеет до -6 градусов
Фото: ИВАНОВА Диана
18 февраля в пятницу в Красноярске ожидается резкое потепление до -6 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Днем в пятницу 18 февраля синоптики обещают небольшой снег и облачность, температура воздуха составит около -6 градусов. Вместе с тем ожидается усиление ветра до 4-13 метров в секунду.
Ночное похолодание будет несильным, температура понизится лишь до -9 градусов. В остальном изменений не будет, небо останется облачным, а ветер сохранит свою силу.
Атмосферное давление в пятницу составит около 746 мм рт. ст.