Погода в Красноярске на пятницу 18 февраля 2022 года

В пятницу в Красноярске резко потеплеет до -6 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

18 февраля в пятницу в Красноярске ожидается резкое потепление до -6 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днем в пятницу 18 февраля синоптики обещают небольшой снег и облачность, температура воздуха составит около -6 градусов. Вместе с тем ожидается усиление ветра до 4-13 метров в секунду.

Ночное похолодание будет несильным, температура понизится лишь до -9 градусов. В остальном изменений не будет, небо останется облачным, а ветер сохранит свою силу.

Атмосферное давление в пятницу составит около 746 мм рт. ст.