Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 9:56

В Минусинске 17-летнему парню выстрелил в лицо неизвестный мужчина

К счастью, оружие оказалось не боевым
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске 17-летний подросток получил выстрел в лицо от неизвестного мужчины. К счастью, оружие не было боевым и парень остался жив. Минусинец обратился в больницу с травмой, откуда сообщение о происшествии поступило в больницу. Как сообщают в МВД, у подростка повреждена верхняя губа.

По факту выстрела в лицо парня заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Личность мужчины, выстрелившего в паря, пока не установлена.