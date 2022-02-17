В Минусинске 17-летнему парню выстрелил в лицо неизвестный мужчина

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске 17-летний подросток получил выстрел в лицо от неизвестного мужчины. К счастью, оружие не было боевым и парень остался жив. Минусинец обратился в больницу с травмой, откуда сообщение о происшествии поступило в больницу. Как сообщают в МВД, у подростка повреждена верхняя губа.

По факту выстрела в лицо парня заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Личность мужчины, выстрелившего в паря, пока не установлена.