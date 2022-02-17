Видео жесткого ДТП с перебегавшей дорогу девушкой в Красноярске 17 февраля опубликовали в соцсетях

Момент аварии

Видео жесткого ДТП с перебегавшей дорогу девушкой в Красноярске 17 февраля опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, как красноярка в 100 метрах от «зебры» решает сократить путь и попадает прямо под летящую на нее «Хонду». Как сообщают в ГИБДД, после столкновения, девушка серьезно пострадала.

ЧП случилось около 4:30 утра. 19-летняя девушка решила сократить путь и начала перебегать дорогу в 100 метрах от пешеходника. Неизвестно, обратила ли внимание девушка на летящий на скорости автомобиль, но перебегала дорогу она прямо перед ним. Водитель «Хонды» не успел затормозить и буквально снёс красноярку.

Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения. На кадрах хорошо видно, что во время столкновения девушку подбросило от удара, она вылетела прямо под припаркованный автомобиль.

Из-за столкновения красноярка серьезно пострадала. Когда её увезли в больницу, она была в сознании, но получила несколько тяжелых переломов.