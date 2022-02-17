Tele2 изучила новогодний шопинг красноярцев: поток посетителей торговых центров вырос на 20% год к году

Tele2 зафиксировал увеличение потока посетителей в красноярских торговых центрах в новогодние каникулы на 20% год к году. Активнее всего на шопинге клиенты Tele2 были 28-30 декабря и 3-4 января. В эти дни абоненты потратили в торговых центрах наибольшее количество гигабайтов.

Tele2 с помощью технологий big data оценила активность клиентов в торговых центрах Красноярска в конце декабря 2021 года и в новогодние каникулы 2022 года. В выборке учтены посетители четырех торгово-развлекательных центров: «Взлетка Плаза», «Командор», «Квант» и «На Свободном». Посещаемость этих ТРЦ выросла на 20% год к году. При этом красноярцы использовали в торговых центрах на 33% больше мобильного интернета, чем годом ранее.

Активнее всего в торговых центрах клиенты Tele2 были 28-30 декабря – в эти дни абоненты потратили на шопинге больше всего интернет-трафика. 31 декабря и 1 января потребление мобильного интернета снизилось вдвое и снова начало расти только 2 января. Очевидно, красноярцы решили воспользоваться длинными каникулами, чтобы сделать покупки без предновогодней суеты. В начале нового года пик потребления мобильного интернета Tele2 в торговых центрах зафиксировали 3 и 4 января. Затем активность абонентов начала постепенно снижаться и 9 января опустилась на уровень буднего дня.