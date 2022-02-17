В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 7617 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

17 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразилось еще 7617 человека, умер – 21 пациент. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 279 475 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 4526 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 195 758 пациентов.

Число летальных случаев от ковида выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 21 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 734 пациентов. Госпитализировано 536 человек.