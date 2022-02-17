Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье17 февраля 2022 8:57

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 7617 человек

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику на 17 февраля 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 7617 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 7617 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

17 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразилось еще 7617 человека, умер – 21 пациент. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 279 475 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 4526 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 195 758 пациентов.

Число летальных случаев от ковида выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 21 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 734 пациентов. Госпитализировано 536 человек.