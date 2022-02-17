Жителя Норильска склонявшего мужчину стать террористом-смертником через мессенджер приговорили к 10 годам

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В Норильске к 10 года лишения свободы в колонии особо строгого режима приговорили 39-летнего мужчину, склонявшего жителя края переехать в Сирию и стать террористом-смертником. Как сообщает пресс-служба ФСБ, мужчину обвинили в содействии террористической деятельности.

Оказалось, что пособник террористов вел длительную переписку через мессенджер, убеждая жителя Норильска перебраться в Сирию, стать террористом-смертником в запрещенной организации «Исламское государство» (деятельность террористической организации запрещена на территории РФ – прим.ред.). Но оперативники ФСБ вовремя распознали и обнаружили пособника.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Материалы расследования были переданы в суд, где мужчину признали виновным и приговорили к реальному сроку.