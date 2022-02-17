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Общество17 февраля 2022 4:37

На красноярском Татышеве благоустроят зону отдыха у озера «Любовь»

Будет оборудован пляж с шезлонгами и качелями
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Администрация Красноярска

Фото: Администрация Красноярска

На красноярском острове Татышев благоустроят зону отдыха у одного из трёх озер – у водоема «Любовь». Как сообщают в администрации, сейчас Татышев-парк ищет подрядчика на разработку проектно-сметной документации.

Подрядчику нужно будет разработать дизайн-проект, провести топосъемку, геодезические и инженерно-геологические изыскания в течение 110 дней после подписания договора. Начальная центра контракта составляет 1,5 миллиона рублей.

Запланировано обустроить галечный пляж с деревянными шезлонгами и качелями. Также здесь появятся комнаты для переодевания и туалеты. На противоположном берегу появятся скамейки, навесы и беседки. А по центру водоёма запланировано установить плавающие фонтаны с иллюминацией. Проектировщик должен будет предложить решения по реконструкции существующей дамбы водоёма для циркуляции воды. Это позволит предотвратить затопление берегов.