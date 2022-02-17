Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о решении достроить метро в Красноярске

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что метро в Красноярске все же будет достроено. Он рассказал, что метрополитен экономически выгоден только в тех городах, где в пиковые часы пассажиропоток составляет около 20 000 человек – как в Москве и Санкт-Петербурге.

Но, несмотря на это, в нескольких городах, где стройка подземного общественного транспорта заморожена, возведение метро решено продолжить. Красноярск также попал в список этих городов.

Напомним, что работа по строительству метро в Красноярске продолжится в середине 2022 года. Об этом рассказал губернатора края Александр Усс на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года. Проект уже готов и проходит завершающие этапы государственной экспертизы. Для его реализации, то есть, чтобы завершить строительство первой ветки, понадобится 89 миллиардов рублей. Источник финансирования уже определен.