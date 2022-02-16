ВТБ выявил новую схему мошенничества с «блокировкой единого лицевого счета в ЦБ»

ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Под предлогом подозрительной операции, которая якобы проведена у клиента, злоумышленники предупреждают его о возможной «блокировке единого лицевого счета в Центробанке» и пытаются выявить сведения о финансовом состоянии пользователя для последующих атак.

Мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции, и все средства клиента заблокированы на вымышленном «едином лицевом счете в ЦБ». Воспользоваться ими нельзя, пока не будет проведена разблокировка. Тем самым собеседника пытаются успокоить и расположить на дальнейший диалог.

Чтобы восстановить доступ к своим средствам на «едином лицевом счете», «сотрудники кол-центра» предлагают клиенту направить заявку в любой из банков, где оформлены счета, вклады, кредиты, зарплатные и дополнительные карты пользователя. Основная цель мошенников в этой схеме – не получить персональные данные сразу, а аккуратно определить платежеспособность пользователя. Они задают наводящие вопросы о наименовании банков, открытых продуктах и участии в зарплатном проекте. Ненавязчиво полученная информация о финансовом состоянии клиента может быть использована в последующих мошеннических цепочках: например, при получении доступа в мобильный банк, оформлении кредита сразу в нескольких банках и выводе средств на подставные счета.