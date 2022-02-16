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Общество16 февраля 2022 10:42

В Красноярске с начала года водители автобусов совершили 900 нарушений ПДД

В основном это пренебрежение правилами маневрирования, неиспользование ремня безопасности и движение с открытой дверью
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Красноярске с начала 2022 года сотрудники ГИБДД зафиксировали 900 нарушений ПДД водителями автобусов. Как сообщают в ведомстве, чаще всего водители общественного транспорта пренебрегают правилами маневрирования и расположения автобуса на проезжей части, не используют ремни безопасности и двигаются с открытой дверью.

Чтобы снизить аварийность с участием автобусов, автоинспекторы используют метод «скрытого патрулирования». Сотрудники на службеных машинах без опознавательных знаков ездят за автобусами, фиксируют нарушении, а на конечной остановке показывают водителю видеозапись и оформляют протокол.