В Красноярске с начала года водители автобусов совершили 900 нарушений ПДД

Фото: ГИБДД

В Красноярске с начала 2022 года сотрудники ГИБДД зафиксировали 900 нарушений ПДД водителями автобусов. Как сообщают в ведомстве, чаще всего водители общественного транспорта пренебрегают правилами маневрирования и расположения автобуса на проезжей части, не используют ремни безопасности и двигаются с открытой дверью.

Чтобы снизить аварийность с участием автобусов, автоинспекторы используют метод «скрытого патрулирования». Сотрудники на службеных машинах без опознавательных знаков ездят за автобусами, фиксируют нарушении, а на конечной остановке показывают водителю видеозапись и оформляют протокол.