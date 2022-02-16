После потепления в Красноярске ожидается кратковременное похолодание Фото: Мария ЛЕНЦ

17 февраля в Красноярске резко похолодает. В Гидрометцентре сообщают, что понижение температуры продлится лишь один день. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 17 февраля 2022.

В четверг дневная температура в Красноярске составит около -13 градусов. Ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер усилится до 3 метров в секунду, местами возможны порывы до 13 метров в секунду.

Ночью температура опустится до -19 градусов. Синоптики прогнозируют облачность, но без снегопада. Сила ветра не изменится.

Однако уже с пятницы ожидается потепление. Как минимум на выходных дневные температуры будут держаться в пределах -4-7 градусов. Ночью возможны похолодания до -9-12 градусов.