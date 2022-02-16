В Красноярской краевой больнице появился круглосуточный контакт-центр

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В Красноярской краевой клинической больнице контакт-центр стал доступен круглосуточно. Как сообщает минздрав, это повысит доступность информации для пациентов и их родственников.

Теперь по номеру +7 (391) 202 68 50 можно дозвониться 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. В первые тестовые сутки звонки поступали до 22 часов.

Как поясняет заведующая консультативно-диагностической поликлиникой ККБ Валентина Симакова, в основном на линию обращались с просьбами подсказать номера отделений. Чаще всего родственники хотели узнать о состоянии пациентов. Но сотрудники контакт-центра не имею права давать такую информацию, поэтому перенаправляют обратившихся на телефоны профильного отделения.