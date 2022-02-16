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Происшествия16 февраля 2022 9:14

В Красноярском крае «Тойота» вылетела на встречку и врезалась в грузовик, один человек погиб

Еще один участник ДТП серьезно пострадал, его доставили в ближайшую больницу
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Манском районе Красноярского крае произошло смертельное ДТП. «Тойота» вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик. Как сообщают в ГИБДД, в результате аварии водитель иномарки погиб на месте, а водитель грузовика серьезно пострадал. Мужчину госпитализировали.

Трагедия произошла на 881 км автодороги Р255 «Сибирь». 54-летний водитель «Тойоты Аллион» не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где ехал грузовик «ГАЗель» под управлением 62-летнего мужчины. В результате столкновения водитель «Тойоты» погиб на месте, автомобилист на «ГАЗели» выжил, но серьезно пострадал.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства.