Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье16 февраля 2022 9:04

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился 7193 человека

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику на 16 февраля 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился 7193 человека

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился 7193 человека

Фото: Мария ЛЕНЦ

16 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 7193 человека, умерло – 24 пациента. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразился 271 858 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 3126 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 191 232 пациентов.

Число летальных случаев от ковида выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 24 человека. Общей сложности от болезни скончались 9 713 пациентов. Госпитализирован 601 человек.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Фото: Роспотребнадзор Красноярск