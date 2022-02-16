В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился 7193 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

16 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 7193 человека, умерло – 24 пациента. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразился 271 858 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 3126 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 191 232 пациентов.

Число летальных случаев от ковида выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 24 человека. Общей сложности от болезни скончались 9 713 пациентов. Госпитализирован 601 человек.