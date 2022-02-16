На правом берегу Красноярска продлят променад в 2022 году

Фото: Администрация Красноярска

На правом берегу Красноярска в этом сезоне продолжат благоустройство прогулочных зон. На этот раз будет продлен променад от сквера у ДК им. 1 Мая до улицы Малаховской. Как сообщают в администрации, запланировано обустроить новое пешеходного покрытия из трёх типов брусчатки, озеленение, установка малых архитектурных форм и монтаж наружного освещения. Работы будут вестись за счет средств городского бюджета.

По словам мэра Красноярска Сергея Ерёмина, благодаря продолжению благоустройства, променад достигнет общей протяженности в 1,5 километра вдоль проспекта Красноярский рабочий.

Также запланировано реконструировать набережную Енисея в районе МайПарка. За благоустройство этого участка проголосовали красноярцы.