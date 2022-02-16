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Происшествия16 февраля 2022 7:27

В Норильске «Тойота» выехала на встречку и врезалась в КАМАЗ

Водитель серьезно пострадал
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: @Online_Norilsk

Фото: @Online_Norilsk

В Норильске произошло серьезное ДТП на встречке. Как сообщает ГИБДД, «Тойота» выехала на встречную полосу и врезалась в КАМАЗ. Водитель серьезно пострадал.

Авария случилась утром 16 февраля на дороге возле Талнаха. По неизвестным причинам водитель не справился с управлением и «Тойота» оказалась на встречке. Машина вылетела на полосу прямо в КАМАЗ. Автолюбителю повезло, он остался жив, сработали подушки безопасности. Но, к несчастью, мужчина серьезно пострадал – его доставили в близлежащую больницу.

Судя по фотографиям с места ДТП, иномарке серьезно досталось – передняя часть машины всмятку, лобовое стекло выдавлено, а двери не открывали при помощи спасателей.