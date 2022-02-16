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Происшествия16 февраля 2022 6:18

В Сочи спасли красноярского сноубордиста, вылетевшего с горнолыжной трассы

Мужчина не мог вернуться на склон из-за большого количества снега
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: kuban_spas

Фото: kuban_spas

В Сочи спасатели помогли красноярскому сноубордисту, вылетевшему с горнолыжной трассы. Мужчина не мог вернуться на склон из-за большого количества снега. Как рассказали в местной службе спасения, отдыхающий сам обратился к ним за помощью, когда обессилил от усталости.

Все произошло 15 февраля, сноубордист из Красноярска катался на склоне «Роза Хутор», когда вылетел с трассы. Турист пытался вернуться на крутой склон, но из-за высокого уровня снега и густого кустарника ему этого сделать не удалось. Тогда он обратился за помощью к спасателям. Специалисты нашли его спустя час после звонка и уже обессилевшего вытащили из снежной западни.

Мужчину напоили горчим чаем, отогрели и проводили до его личной машины.