В Сочи спасли красноярского сноубордиста, вылетевшего с горнолыжной трассы

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В Сочи спасатели помогли красноярскому сноубордисту, вылетевшему с горнолыжной трассы. Мужчина не мог вернуться на склон из-за большого количества снега. Как рассказали в местной службе спасения, отдыхающий сам обратился к ним за помощью, когда обессилил от усталости.

Все произошло 15 февраля, сноубордист из Красноярска катался на склоне «Роза Хутор», когда вылетел с трассы. Турист пытался вернуться на крутой склон, но из-за высокого уровня снега и густого кустарника ему этого сделать не удалось. Тогда он обратился за помощью к спасателям. Специалисты нашли его спустя час после звонка и уже обессилевшего вытащили из снежной западни.

Мужчину напоили горчим чаем, отогрели и проводили до его личной машины.