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Происшествия16 февраля 2022 5:23

В Красноярском крае завели дело на мужчину, забывшего сдать вовремя порох

Мужчина хранил дома 100 грамм пригодного для стрельбы пороха
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае полицейские завели уголовное дело на мужчину, забывшего вовремя сдать оружейный порох, хранившийся у него дома. Как сообщают в МВД, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Полицейские нашли банки жестяные банки с порохом во время осмотра дома мужчины. Эксперты подтвердили: вещество то самое, масса – 100 граммов, пригодно для использования в стрельбе. Житель края пояснил, что он знал о том, что порох нужно сдать по закону. Но сделать это – забыл.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ему грозит до 8 лет колонии.