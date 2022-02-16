В Красноярском крае завели дело на мужчину, забывшего сдать вовремя порох

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае полицейские завели уголовное дело на мужчину, забывшего вовремя сдать оружейный порох, хранившийся у него дома. Как сообщают в МВД, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Полицейские нашли банки жестяные банки с порохом во время осмотра дома мужчины. Эксперты подтвердили: вещество то самое, масса – 100 граммов, пригодно для использования в стрельбе. Житель края пояснил, что он знал о том, что порох нужно сдать по закону. Но сделать это – забыл.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ему грозит до 8 лет колонии.