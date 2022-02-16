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Общество16 февраля 2022 2:55

В Красноярске с 17 февраля будет курсировать новый поезд до Ачинска

В поездку на новом поезде можно будет отправиться в понедельник, вторник, четверг и пятницу
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: ИВАНОВА Диана

КрасЖД запускает новый поезд, который будет курсировать из Красноярска в Ачинск и обратно. Как сообщает пресс-служба красноярской железной дороги, в поездку можно будет отправиться в понедельник, вторник, четверг и пятницу.

Поезд №6359 Красноярск – Ачинск I отправляется в 8:47, прибывает в 13:04.

Поезд №6360 Ачинск I – Красноярск отправляется в 14:34, прибывает в 18:38.

Данный маршрут станет частью «сквозного» маршрута электропоезда Зыково – Красноярск – Ачинск I. Это сделано для удобства жителей правого берега краевой столицы. Теперь они смогут совершать поездки без пересадок на станции Красноярск.