Житель Красноярска лишился свободы на 2 года за фиктивную прописку иностранцев

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В Красноярске осудили владельца квартиры, прописывавшего иностранцев за деньги. Как сообщают в МВД, мужчину приговорили к 2 годам 3 месяцем лишения свободы с отбыванием срока в колонии поселения.

Оказалось, что владелец квартиры фиктивно прописал у себя 11 приезжих, взяв с каждого за это 10 000 рублей. Но жилплощадь он иностранцам не предоставлял.

В отношении жителя Красноярска было заведено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации». Суд признал мужчину виновным и назначил ему реальное лишение свободы.