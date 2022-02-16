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Происшествия16 февраля 2022 2:12

Красноярские полицейские проводят проверку из-за подозрительного предмета, найденного в школе

На втором этаже была найдена странная бутылка с пакетом и обрывками проводов
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из красноярских школ ученики нашли странный предмет на втором этаже – бутылку с обрывками проводов. Как рассказали в пресс-службе МВД, из-за непонятной находки к полицейским обратилась директор учебного заведения.

Всех учеников и сотрудников немедленно эвакуировали. На место прибыли сотрудники полиции и взрыво-технической группы. По результатам всех мероприятий оказалось, что бутылка с обрывками проводов не представляет опасности.

Оказалось, что странный предмет оставили подростки, которые учатся в этой школе. На учете двое ребят не состоят.

Сейчас полицейские выясняют, для чего нужна была эта бутылка и зачем её оставили на подоконнике.