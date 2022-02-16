Красноярцев приглашают на экскурсию по правобережью на трамвае «Львёнок»

Фото: ИВАНОВА Диана

Жителей и гостей Красноярска приглашают на экскурсию по правому берегу. Как сообщает администрация, узнать об истории правобережья можно будет во время поездки на трамвае «Львёнок».

Событие приурочено ко Всемирному дню экскурсоводов и состоится 20 февраля. Всех желающих присоединиться экскурсионный трамвай ждет в 11.45 в 11:45 на остановке «Предмостная площадь» (пр. Красноярский рабочий). Отправится трамвай по маршруту Предмостная площадь – КрасТЭЦ – Мичурина – Щорса – 60 лет Октября – Матросова – Предмостная площадь.

Во время поездки экскурсовод будет рассказывать историю города и необычные факты о правом берегу.

Экскурсия будет бесплатной, оплатить нужно будет только проезд. Регистрацию можно пройти по ссылке, количество участников ограничено.