В Красноярске полицейские завели дело из-за ложного сообщения о терроризме 7 февраля

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В Красноярске сотрудники полиции завели уголовное дело из-за ложного сообщения о взрывах в школах на подъезде в Свердловском районе. Как рассказали «Комсомольской правде» в МВД, объявление неизвестный разместил 7 февраля. Отметим, что как раз в тот день прошла массовая эвакуация школ и ТРЦ.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, чтобы выяснить кто разместил ложную информацию и для чего это было сделано.

Уголовное дело заведено по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание, грозящее «шутнику» - 5 лет лишения свободы.