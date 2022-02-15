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Здоровье15 февраля 2022 8:55

Из-за коронавируса в Красноярске стало больше беременных женщин с патологиями

Всплеск начался в 2020 году
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске резко увеличилось число беременных с патологиями

В Красноярске резко увеличилось число беременных с патологиями

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярской краевой больнице резко увеличилось число беременных женщин с различными патологиями. Врачи подозревают, что это связано с коронавирусом.

Начальник базового инфекционного госпиталя ККБ Артем Архипов рассказал sibnovosti.ru, что рожениц с патологиями во время пандемии коронавируса стало намного больше, чем раньше.

По словам медика, беременные пациентки с патологиями попадали в краевую больницу и раньше, но в 2020 году их стало так много, что пришлось отдельное отделение для беременных.

Сейчас в ковидном госпитале краевой больницы лечатся 4 беременные женщины, две из которых находятся в реанимации. Всего по краю, в условиях стационара находятся 115 будущих мам.