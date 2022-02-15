В ковидных госпиталях Красноярского края занято 90% коечного фонда Фото: Мария ЛЕНЦ

На 14 февраля 2022 года в Красноярском крае занято 90% коечного фонда в инфекционных госпиталях. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Всего на стационарном лечении в регионе находятся 4 562 пациента, заболевших ковидом. Динамика роста коечного фонда в Красноярском крае составляет 7% в неделю. При этом развернуто 5015 коек в 44 госпиталях.

Занятость коечного фонда составляет 90%. Однако в минзрдаве Красноярского края заверили, что в стационарах готовы к увеличению заболеваемости и развертыванию дополнительных мест.