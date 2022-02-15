Все о коронавирусе в Красноярском крае в цифрах: минздрав опубликовал статистику Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения Красноярского края опубликовало статистику по коронавирусу на 14 февраля 2022 года. В регионе зафиксировано 5 257 пациентов с диагнозом COVID-19.

В стационаре лечатся 4 562 пациента, из который 244 – дети, а 115 – беременные женщины. В крае для больных коронавирусом развернуто 5 015 кое, занятость коечного фонда – 90%. В ведомстве добавляют, что штаммы дельта и омикрон в регионе циркулируют в примерно равных пропорциях.

На дому лечатся 50 173 пациента, из которых 13 144 – дети. За минувшие сутки было сделано 16 тысяч исследований на ковид.

- Развернуто 18 лабораторий ПЦР диагностики, общая мощность составляет 18,8 тыс. исследований в сутки. Организована работа 19 КТ-центров, развернуто и работает 240 ковидных бригад, - передают в минздраве Красноярского края.

Добавим, что главный санитарный врач края Дмитрий Горяев заявил, что говорить о спаде пятой волны в регионе пока рано, однако отмечается замедление распространения вируса.