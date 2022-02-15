В Красноярском крае мужчина украли из ювелирного магазина драгоценностей на 2,9 миллиона рублей. Фото: скриншот МВД по краю

Все произошло в ЗАТО Солнечный – недалеко от Ужура в Красноярском крае. Молодой человек проник в ювелирный магазин и украл драгоценности, после чего сбежал. Полицейские задержали парня уже на следующий день.

Молодой человек разбил стекло камнем, который подобрал на улице и залез в магазин. Он быстро забрал все драгоценности и сбежал. Сумма ущерба составила 2,9 миллиона рублей.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 28-летний рецидивист. Краденное он продать не успел – все ювелирные изделия были изъяты.

- Следователем Отдела МВД России по ЗАТО поселок Солнечный возбуждено уголовное дело по статье «кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.