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Происшествия15 февраля 2022 8:30

В Красноярском крае мужчина украли из ювелирного магазина драгоценностей на 2,9 миллиона рублей

Полицейские раскрыли преступление за сутки
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае мужчина украли из ювелирного магазина драгоценностей на 2,9 миллиона рублей. Фото: скриншот МВД по краю

В Красноярском крае мужчина украли из ювелирного магазина драгоценностей на 2,9 миллиона рублей. Фото: скриншот МВД по краю

Все произошло в ЗАТО Солнечный – недалеко от Ужура в Красноярском крае. Молодой человек проник в ювелирный магазин и украл драгоценности, после чего сбежал. Полицейские задержали парня уже на следующий день.

Молодой человек разбил стекло камнем, который подобрал на улице и залез в магазин. Он быстро забрал все драгоценности и сбежал. Сумма ущерба составила 2,9 миллиона рублей.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 28-летний рецидивист. Краденное он продать не успел – все ювелирные изделия были изъяты.

- Следователем Отдела МВД России по ЗАТО поселок Солнечный возбуждено уголовное дело по статье «кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.