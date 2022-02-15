Лесосибирск стал культурной столицей Красноярья
Фото: Мария ЛЕНЦ
Город Лесосибирск выиграл конкурс «Культурная столица Красноярья» в 2022 году. С 18 февраля Лесосибирск будет площадкой для проведения культурных событий разных уровней. В 2021 году культурной столицей региона был Каратузский район.
По словам министра культуры края Аркадия Зинова, в городе реализуют сразу четыре проекта:
- «Маклаков луг», который преобразит исторический центр города;
- «Перекресток культур» - он объединит 13 социально-культурных учреждений в Новоенисейске;
- «Остров смыслов» - благодаря нему в Стрелке появится Дом культуры и рекреационной зоны;
- «Постиндустриальный лесопарк» - он подразумевает появление новой социально-культурной среды на юге города.