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Звезды15 февраля 2022 8:03

Лесосибирск стал культурной столицей Красноярья

Конкурс «Культурная столица Красноярья» проводится с 2009 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Лесосибирск стал культурной столицей Красноярья

Лесосибирск стал культурной столицей Красноярья

Фото: Мария ЛЕНЦ

Город Лесосибирск выиграл конкурс «Культурная столица Красноярья» в 2022 году. С 18 февраля Лесосибирск будет площадкой для проведения культурных событий разных уровней. В 2021 году культурной столицей региона был Каратузский район.

По словам министра культуры края Аркадия Зинова, в городе реализуют сразу четыре проекта:

- «Маклаков луг», который преобразит исторический центр города;

- «Перекресток культур» - он объединит 13 социально-культурных учреждений в Новоенисейске;

- «Остров смыслов» - благодаря нему в Стрелке появится Дом культуры и рекреационной зоны;

- «Постиндустриальный лесопарк» - он подразумевает появление новой социально-культурной среды на юге города.