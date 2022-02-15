В Красноярске запустили продажу смартфонов по подписке

МегаФон запустил программу подписки на смартфоны во всех регионах России. По условиям программы можно обновлять гаджеты, выплачивая только 60% от их стоимости. Финансовым партнером проекта выступил Тинькофф Кредит Брокер.

Подписка доступна на 15 или 20 месяцев на любые модели смартфонов Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor, RealMe, Oppo, Vivo, ZTE.

Абонент оплачивает смартфон ежемесячно единым платежом, в который включена абонентская плата за услуги связи. Через 12 месяцев устройство можно сдать в trade in и оформить подписку на новый смартфон со скидкой до 40%. Если пользователь сервиса захочет оставить смартфон себе, он просто продолжит выплачивать стоимость гаджета до окончания срока подписки.

Стоимость подписки на Apple iPhone 13 Pro 256 Гб на 20 месяцев составит 5 890 рублей в месяц. Samsung Galaxy S21 FE 128 Гб на тех же условиях обойдется в 3 390 рублей в месяц.

Отметим, в стоимости услуги нет переплат, процентов и других скрытых расходов, например, обязательной страховки. При желании клиент может оформить ее самостоятельно в салоне МегаФона.

– Услуга рассчитана на любителей технологий, которые хотят пользоваться только самыми современными смартфонами на выгодных условиях. В конце декабря 2021 года пилотный проект стартовал в Москве. За полтора месяца сервис доказал свою востребованность, поэтому теперь мы даем возможность воспользоваться услугой жителям всех уголков страны, – отметил генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.

Самыми популярными брендами среди москвичей, воспользовавшихся услугой, стали Apple, Samsung и Xiaomi. Самая востребованная модель Apple iPhone 13. Ее выбрали более 50% клиентов.

– Новые модели смартфонов выходят буквально каждый месяц, и для многих покупателей важно иметь возможность в числе первых протестировать новый гаджет. Современные финансовые сервисы, в частности оформление подписки, дают им такую возможность. С решением от Тинькофф Кредит Брокера многие могут позволить себе менять смартфон чаще, даже если в моменте на это может не хватать средств, – подчеркнул Максим Иванов, директор по продажам Тинькофф Кредит Брокер.

Оформить услугу можно в любом салоне МегаФона. Для участия в программе абоненту нужно подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана.