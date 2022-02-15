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Общество15 февраля 2022 6:03

В Советском районе Красноярске пройдут соревнования по зимней рыбалке

Состязания посвящены Победе в Великой Отечественной войне
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Советском районе Красноярске пройдут соревнования по зимней рыбалке. Фото: admkrsk.ru

В Советском районе Красноярске пройдут соревнования по зимней рыбалке. Фото: admkrsk.ru

Соревнования пройдут 12 марта в районе базы отдыха «Маяк» в поселке Хмельники. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

Принять участие смогут все желающие. Обязательное условие – наличие собственных снастей. Лов будет идти 4 часа на одну мормышку. Использование прикорма разрешается.

- Победителей и призёров в личном первенстве определят по наибольшему весу улова. В случае равенства веса у двух и более участников, судьи учтут количество выловленной рыбы, - передают в городской администрации.