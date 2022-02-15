ДТП на дивногорской трассе перекрыло въезд в Красноярск. Фото: ГИБДД Красноярск

15 февраля на 16-17 километре трассы Р-257 у Свердловской, 160 со стороны Дивногорска произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, движение на въезде в Красноярск затруднено.

Как сообщает ГИБДД, 34-летний водитель ВАЗ 2109 ехал в сторону Красноярска, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Джили Кулрей», после чего отечественный автомобиль съехал в кювет. Водители обоих машин серьезно не пострадали.

Зато въезд в Красноярск оказался перекрыт. Движение возможно только по одной полосе – в сторону Дивногорска.

- Водителей, которые планируют поездку по данной дороге, просим учитывать информацию. При проезде участка дороги в районе ДТП необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, - передают в ГИБДД Красноярска.