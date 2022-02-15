В Красноярском крае задержали мужчину с 500 литрами незаконного алкоголя Фото: Мария ЛЕНЦ

На 11 километре трассы К-18 в Минусинском районе задержали водителя с 500 литрами алкоголя в машине. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Дорожные полицейские остановили машину, и нашли внутри 500 литров алкоголя. Сопроводительных документов у водителя не оказалось. Все бутылки направлены на экспертизу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, - сообщает пресс-служба Главка.