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Происшествия15 февраля 2022 3:41

В Красноярском крае задержали мужчину с 500 литрами незаконного алкоголя

Заведено уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае задержали мужчину с 500 литрами незаконного алкоголя

В Красноярском крае задержали мужчину с 500 литрами незаконного алкоголя

Фото: Мария ЛЕНЦ

На 11 километре трассы К-18 в Минусинском районе задержали водителя с 500 литрами алкоголя в машине. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Дорожные полицейские остановили машину, и нашли внутри 500 литров алкоголя. Сопроводительных документов у водителя не оказалось. Все бутылки направлены на экспертизу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, - сообщает пресс-служба Главка.