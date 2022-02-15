15 и 16 февраля в двух районах Красноярска отключат отопление. Фото: СГК

15 и 16 января в Красноярске из-за коммунальной аварии отключат отопление в двух районах. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

15 февраля энергетики будут ремонтировать трубопровод на Маркса. Работы будут проходить с 11 до 19 часов. В окрестных домах на Ленина, Маркса, 9 января и Каратанова будет отключено отопление.

16 февраля рабочие будут устранять последствия коммунальной аварии на Тотмина в Октябрьском районе. Здесь под отключение отопления попадут микрорайона Ботанический и Северо-Западный. Отопления не будет с 10 до 17 часов.

Чтобы жители районов, где будут проходить ремонтные работы, смогли следить за ходом исправления неполадок, в СГК создали интерактивную карту.