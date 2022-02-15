В Красноярске женщина-водитель «ушла в себя» и врезалась в столб

Фото: скриншот из видео ГИБДД Красноярска

11 февраля на улице Кутузова в Красноярске женщина-водитель врезалась в столб. Дорожные полицейские выявили у нее признаки алкогольного опьянения и составили административный протокол.

Приехавшим на место аварии полицейским женщина не смогла внятно объяснить, как врезалась в столб. Она пояснила, что выпивала накануне поездки, в день аварии и уже после ДТП, но проходить освидетельствование отказалась. Женщина также предположила, что попасть в ДТП могла так как «ушла в себя» или уснула, но версию неисправности машины исключать не стала.

В итоге полицейские составили на нее несколько протоколов: за отказ от освидетельствования и снос электроопоры. Сумма штрафов может достигнуть 40 тысяч рублей, кроме того ей грозит лишение водительских прав на 1,5-2 года.