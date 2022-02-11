На юге Красноярского края ощутили подземные толчки Фото: Мария ЛЕНЦ

В южных районах Красноярского края и Хакасии ощутили подземные толчки. Они были незначительными и остались без внимания. Многие жители попросту не заметили их, поскольку это произошло ночью. Первый толчок приборы зафиксировали в 5:15 по местному времени.

Как сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находится в Туве, на территории Тоджинского района, примерно в 180 километрах восточнее столицы республики города Кызыла. Интенсивность подземных толчков в эпицентре достигла 6,5 балла. Магнитуда составила 4,4. Разрушений и иных последствий нет.