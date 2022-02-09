Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
-23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 5:05

У руководителя отряда «Поиск пропавших детей - Красноярск» Оксаны Василишиной рецидив тяжелой болезни

Вернулась опухоль с метастазами
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
У руководителя отряда «Поиск пропавших детей - Красноярск» Оксаны Василишиной рецидив тяжелой болезни. Фото: страница Оксаны Василишиной в ФБ

У руководителя отряда «Поиск пропавших детей - Красноярск» Оксаны Василишиной рецидив тяжелой болезни. Фото: страница Оксаны Василишиной в ФБ

У руководителя красноярских волонтеров-поисковиков Оксаны Василишиной рецидив тяжелой болезни. Она рассказала об этом на своей странице в соцсетях.

- В отчаянье… Лечение не принесло результатов и все вернулось заново..снова опухоль и метастазы. Прохожу ПЭТ и получаю подтверждение- все вернулось заново, мной упущено время, - написала главный волонтер Красноярска.

Впервые о страшном диагнозе Оксана Василишина узнала весной 2020 года – рек кишечника четвертой стадии с метастазами. Тогда общими усилиями болезнь удалось побороть. Казалось, что все самое страшное позади. Но сейчас после обследований результат подтвердился.

- Что будет дальше, куда идти, где лечиться, каким исследованиям доверять я просто не знаю… и что делать не знаю, - отчаивается Оксана Василишина.