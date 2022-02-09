У руководителя отряда «Поиск пропавших детей - Красноярск» Оксаны Василишиной рецидив тяжелой болезни. Фото: страница Оксаны Василишиной в ФБ

У руководителя красноярских волонтеров-поисковиков Оксаны Василишиной рецидив тяжелой болезни. Она рассказала об этом на своей странице в соцсетях.

- В отчаянье… Лечение не принесло результатов и все вернулось заново..снова опухоль и метастазы. Прохожу ПЭТ и получаю подтверждение- все вернулось заново, мной упущено время, - написала главный волонтер Красноярска.

Впервые о страшном диагнозе Оксана Василишина узнала весной 2020 года – рек кишечника четвертой стадии с метастазами. Тогда общими усилиями болезнь удалось побороть. Казалось, что все самое страшное позади. Но сейчас после обследований результат подтвердился.

- Что будет дальше, куда идти, где лечиться, каким исследованиям доверять я просто не знаю… и что делать не знаю, - отчаивается Оксана Василишина.