Следком завел уголовное дело после гибели водителя на ледовой переправе через Енисей. Фото: СК России по краю

Следственный комитет завел уголовное дело после гибели 33-летнего водителя на ледовой переправе через Енисей. Напомним, что трагедия произошла 27 января на зимнике между населенными пунктами Верхнепашино и Потапово Енисейского района (в 68 километрах от устья Ангары).

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, водитель перевозил сыпучие материалы на личном самосвале. Направлялся в сторону Верхнепашино. В 330 метрах от берега грузовик провалился в воду, лед в том месте был поврежден ранее. Мужчина не смог выбраться и утонул вместе с грузовиком.

Водолазам удалось найти автомобиль на глубине 14 – 15 метров, тела внутри не обнаружено. С учетом сезонно-климатических условий и ледовой обстановки на Енисее, поисковые мероприятия отложены до весны, когда сойдет лед.

Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». По данным следствия организацией ледовой переправы занимается ООО «Енисейский меридиан».