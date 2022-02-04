В Лесосибирске родные просят помощи в поисках утонувшего мужчины. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Енисейске родные просят помощи в поисках утонувшего мужчины. Рассылают сообщения в социальных сетях. «Просим о помощи всех неравнодушных в поисках утопшего Александра Козыря. Возможно, кто-то располагает оборудованием или физическими ресурсами, чтобы вернуть в кратчайшие сроки мужа, сына, брата и отца» - такое сообщение появилось в паблике «ЧП Лесосибирск».

Людей можно понять: с момента трагедии прошло уже больше недели. Напомним, что 27 января на частной ледовой переправе через Енисей, соединяющей Верхнепашино и Потапово, под грузовиком треснул лед. Он ушел под воду почти моментально, в 200 метрах от берега. 33-летний водитель не успел выбраться из кабины и погиб.

Спасатели машину обнаружили – она находится на дне, на глубине 14 метров, там сильное течение. Но, как уверяют близкие, поиски прекращают, хотя кабина еще не до конца осмотрена. Они уверены, что тело находится в кабине и недовольны прекращением поиска.

Между тем существуют правила безопасности для поисковых работ. "КП" обратилась в МЧС и МВД с просьбой прокомментировать указанную родственниками информацию. В МВД сообщили: полиция не давала согласие на приостановление поисковых работ. Со стороны спасателей добавили: активную фазу поиской приостановили из-за того, что там большая глубина. Для этого необходимо устанавливать специальное оборудование, чтобы водолазов не снесло сильным течением. Сейчас установить оборудование на льду невозможно.