Красноярская прокуратура требует 1 миллион рублей для сбитого «Мерседесом» школьника

В Октябрьском районе Красноярска пьяная женщина-водитель сбила ребенка на тротуаре. Фото: ГИБДД Красноярска

Красноярская прокуратура направила в суд иск о компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей для 8-летнего школьница, которого сбила пьяная женщина-водитель. Напомним, что произошло это 12 января. Мальчик шел по пешеходной дорожке вдоль проезжей части, когда нарушительница на вписалась в поворот и на полной скорости наехала на его. Прибывшим на место сотрудникам ДПС она объясняла: выпила пол бутылки вина, но ведь пьяной себя не ощущала.

В результате ДТП ребенок оказался в больнице с многочисленными травмами. А вскоре стало известно, что бывший муж виновницы аварии начал давление на родителей пострадавшего. Он требовал отказаться от иска и даже шантажировал отца, используя семейные фотографии. И тут свое слово сказала прокуратура: при любом раскладе интересы мальчика будут защищены.

- Водитель, находясь в состоянии опьянения, после наезда на ребенка никакую помощь ему не оказала, с вопросом о его самочувствии не подходила, меры к заглаживанию причиненного вреда не приняла, извинения не принесла, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ведомстве. Поэтому сумма в размере миллиона рублей является справедливой компенсацией вины.